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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R)

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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 3
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 4
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 3
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 4
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658619
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R)

Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red [SB16GBCLU-R] в компактном красном корпусе является удобным аксессуаром для компьютера или ноутбука. Флеш-накопитель может предложить 16 ГБ для долговременного хранения ваших мультимедиа, документов и программ и является также удобным решением для переноса информации между компьютерами. Модель использует интерфейс подключения USB 2.0 и поддерживает считывание и запись данных на скоростях до 480 МБит/сек. Съемный флеш-накопитель Smartbuy Clue [SB16GBCLU-R] имеет внешний коннектор типа USB Type-A для присоединения к порту ноутбука или компьютера. Колпачок в цвет корпуса прикрывает разъем, пока флешка не подключена, и способствует его защите от загрязнений и механических повреждений. Модель совместима с компьютерами под управлением разных версий ОС Windows и macOS.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red [SB16GBCLU-R] в компактном красном корпусе является удобным аксессуаром для компьютера или ноутбука. Флеш-накопитель может предложить 16 ГБ для долговременного хранения ваших мультимедиа, документов и программ и является также удобным решением для переноса информации между компьютерами. Модель использует интерфейс подключения USB 2.0 и поддерживает считывание и запись данных на скоростях до 480 МБит/сек. Съемный флеш-накопитель Smartbuy Clue [SB16GBCLU-R] имеет внешний коннектор типа USB Type-A для присоединения к порту ноутбука или компьютера. Колпачок в цвет корпуса прикрывает разъем, пока флешка не подключена, и способствует его защите от загрязнений и механических повреждений. Модель совместима с компьютерами под управлением разных версий ОС Windows и macOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Red (SB16GBCLU-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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