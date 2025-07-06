Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)
Стильный игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q на 23.8” обладает быстрым откликом пикселя и технологией динамического обновления. Большой цветовой охват не искажает мельчайшие оттенки, а технология защиты зрения устраняет мерцание и синее свечение. Экран дополнен матовым покрытием для защиты от бликов. Прибор ASUS TUF Gaming VG249Q оснащен функциональной подставкой, которую можно наклонять, поднимать и опускать, поворачивать вплоть до 90°. Встроенные динамики по 2 Вт не потребуют подключения сторонней акустики. Также на корпусе вы найдете 3 видеоразъема для трансляции сигнала на другой экран без потери качества.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
Достоинства:
Комментарий:
монитор хороший, без битых пикселей, без сколов, все приехало целым, краски контрастные и яркие
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, качество и работа все устраивает, проблем нет!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Спорный не игровой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги
Отзывы о товаре Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)
Достоинства:
Комментарий:
монитор хороший, без битых пикселей, без сколов, все приехало целым, краски контрастные и яркие
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, качество и работа все устраивает, проблем нет!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Спорный не игровой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги