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Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) купить с доставкой в Москве
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Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)

7 Отзывы
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Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 1
Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 2
Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 3
Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 4
Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 5
Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 : 1
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Разъемы
вход HDMI
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 1
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 2
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 3
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 4
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 5
  • Монитор ASUS 23.8&quot; TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658044
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 : 1
Частота обновления, Гц
144
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
вход HDMI
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
60х41х17
Вес, кг.
7.8

Описание товара Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)

Стильный игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q на 23.8” обладает быстрым откликом пикселя и технологией динамического обновления. Большой цветовой охват не искажает мельчайшие оттенки, а технология защиты зрения устраняет мерцание и синее свечение. Экран дополнен матовым покрытием для защиты от бликов. Прибор ASUS TUF Gaming VG249Q оснащен функциональной подставкой, которую можно наклонять, поднимать и опускать, поворачивать вплоть до 90°. Встроенные динамики по 2 Вт не потребуют подключения сторонней акустики. Также на корпусе вы найдете 3 видеоразъема для трансляции сигнала на другой экран без потери качества.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170)

Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
монитор хороший, без битых пикселей, без сколов, все приехало целым, краски контрастные и яркие
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Лилия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, качество и работа все устраивает, проблем нет!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спорный не игровой.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 : 1
Частота обновления, Гц
144
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
вход HDMI
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Описание
Стильный игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q на 23.8” обладает быстрым откликом пикселя и технологией динамического обновления. Большой цветовой охват не искажает мельчайшие оттенки, а технология защиты зрения устраняет мерцание и синее свечение. Экран дополнен матовым покрытием для защиты от бликов. Прибор ASUS TUF Gaming VG249Q оснащен функциональной подставкой, которую можно наклонять, поднимать и опускать, поворачивать вплоть до 90°. Встроенные динамики по 2 Вт не потребуют подключения сторонней акустики. Также на корпусе вы найдете 3 видеоразъема для трансляции сигнала на другой экран без потери качества.


Теги товара: 144 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
монитор хороший, без битых пикселей, без сколов, все приехало целым, краски контрастные и яркие
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Лилия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, качество и работа все устраивает, проблем нет!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спорный не игровой.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги


Монитор ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q3A (90LM09B0-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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