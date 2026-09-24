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Подставка UGREEN LP115 (50748) черный купить с доставкой в Москве
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Подставка UGREEN LP115 (50748) черный

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Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 1
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 2
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 3
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 4
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 5
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 6
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 7
Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 1
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 2
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 3
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 4
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 5
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 6
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 7
  • Подставка UGREEN LP115 (50748) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657708
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
150

Описание товара Подставка UGREEN LP115 (50748) черный

Эта мини настольная подставка для планшетов обеспечивает надежное и безопасное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Умный выбор для размещения мобильного устройства в вертикальном или горизонтальном положении, давая вашим рукам передышку, когда вы наслаждаетесь видео, чтением или просмотром видео. В диапазоне от 15° до 100° вы можете настроиться на желаемый угол и смотреть видео в более удобном положении.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP115 (50748) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Эта мини настольная подставка для планшетов обеспечивает надежное и безопасное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Умный выбор для размещения мобильного устройства в вертикальном или горизонтальном положении, давая вашим рукам передышку, когда вы наслаждаетесь видео, чтением или просмотром видео. В диапазоне от 15° до 100° вы можете настроиться на желаемый угол и смотреть видео в более удобном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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