Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656687
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C представляет собой компактный и удобный адаптер, с помощью которого можно в короткий срок заряжать свои устройства, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки и рассчитана на максимальный выходной ток 3 А.
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C изготовлено из термостойкого пластика, устойчивого к перепаду температуры, механическим и другим повреждениям. Модель имеет высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов. Изделие рассчитано для устройств с напряжением 5, 9 и 12 В. Общая выходная мощность составляет 20 Вт. На корпусе предусмотрены выходы для подключения проводов с разъемами USB и USB-С.
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C представляет собой компактный и удобный адаптер, с помощью которого можно в короткий срок заряжать свои устройства, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки и рассчитана на максимальный выходной ток 3 А.
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C изготовлено из термостойкого пластика, устойчивого к перепаду температуры, механическим и другим повреждениям. Модель имеет высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов. Изделие рассчитано для устройств с напряжением 5, 9 и 12 В. Общая выходная мощность составляет 20 Вт. На корпусе предусмотрены выходы для подключения проводов с разъемами USB и USB-С.
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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