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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 18
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656687
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
87

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)

Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C представляет собой компактный и удобный адаптер, с помощью которого можно в короткий срок заряжать свои устройства, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки и рассчитана на максимальный выходной ток 3 А. Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C изготовлено из термостойкого пластика, устойчивого к перепаду температуры, механическим и другим повреждениям. Модель имеет высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов. Изделие рассчитано для устройств с напряжением 5, 9 и 12 В. Общая выходная мощность составляет 20 Вт. На корпусе предусмотрены выходы для подключения проводов с разъемами USB и USB-С.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C представляет собой компактный и удобный адаптер, с помощью которого можно в короткий срок заряжать свои устройства, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки и рассчитана на максимальный выходной ток 3 А. Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C изготовлено из термостойкого пластика, устойчивого к перепаду температуры, механическим и другим повреждениям. Модель имеет высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов. Изделие рассчитано для устройств с напряжением 5, 9 и 12 В. Общая выходная мощность составляет 20 Вт. На корпусе предусмотрены выходы для подключения проводов с разъемами USB и USB-С.
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Доставка
Отзывы


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