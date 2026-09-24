Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
11
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
910 руб.
1 600
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656724
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Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664)
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это надежное и эффективное решение для быстрой подзарядки ваших устройств. Бренд Ugreen известен своим качеством и инновационным подходом к разработке аксессуаров для электроники. Этот сетевой адаптер поддерживает выходной ток силой 3 А и обеспечивает суммарную выходную мощность 20 Вт, что позволяет существенно сократить время зарядки вашего гаджета.
Модель оснащена одним USB-C портом, что делает её совместимой с большинством современных смартфонов и планшетов. Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки, обеспечивая максимальную скорость передачи энергии и безопасность процесса зарядки.
Компактный и стильный дизайн зарядного устройства Ugreen позволяет удобно использовать его дома, в офисе или в поездках. Надежная конструкция и высококачественные материалы гарантируют долговечность и безопасность устройства. Это зарядное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую скорость зарядки и качество.
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это надежное и эффективное решение для быстрой подзарядки ваших устройств. Бренд Ugreen известен своим качеством и инновационным подходом к разработке аксессуаров для электроники. Этот сетевой адаптер поддерживает выходной ток силой 3 А и обеспечивает суммарную выходную мощность 20 Вт, что позволяет существенно сократить время зарядки вашего гаджета.
Модель оснащена одним USB-C портом, что делает её совместимой с большинством современных смартфонов и планшетов. Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки, обеспечивая максимальную скорость передачи энергии и безопасность процесса зарядки.
Компактный и стильный дизайн зарядного устройства Ugreen позволяет удобно использовать его дома, в офисе или в поездках. Надежная конструкция и высококачественные материалы гарантируют долговечность и безопасность устройства. Это зарядное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую скорость зарядки и качество.
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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