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Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) купить с доставкой в Москве
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Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101)

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Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 1
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 2
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 3
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 4
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 5
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 6
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 7
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 8
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 9
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 10
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 11
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 12
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 13
Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 1
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 2
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 3
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 4
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 5
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 6
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 7
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 8
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 9
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 10
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 11
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 12
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 13
  • Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
460 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656608
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101)

Небольшой адаптер USB-A (USB 3.1) to USB-C от Baseus совместим с широким спектром устройств и позволяет передавать файлы со скоростью до 10 Гбит / с. Он также позволяет быстро заряжать PD (с помощью соответствующего кабеля, который необходимо приобрести и отдельно). Устройство чрезвычайно прочное, но компактное - вы всегда можете иметь его под рукой. Адаптер Ingenuity совместим с большинством популярных устройств. Например, разъем USB-A идеально сочетается с компьютерами, настенными и автомобильными зарядными устройствами, USB-концентраторами и банками питания. Порт USB-C позволяет подключать и кабель быстрой зарядки, и корпус жесткого диска, среди прочего.

Отзывы о товаре Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой адаптер USB-A (USB 3.1) to USB-C от Baseus совместим с широким спектром устройств и позволяет передавать файлы со скоростью до 10 Гбит / с. Он также позволяет быстро заряжать PD (с помощью соответствующего кабеля, который необходимо приобрести и отдельно). Устройство чрезвычайно прочное, но компактное - вы всегда можете иметь его под рукой. Адаптер Ingenuity совместим с большинством популярных устройств. Например, разъем USB-A идеально сочетается с компьютерами, настенными и автомобильными зарядными устройствами, USB-концентраторами и банками питания. Порт USB-C позволяет подключать и кабель быстрой зарядки, и корпус жесткого диска, среди прочего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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