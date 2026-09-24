Описание товара Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000702)

Кабель Baseus Glimmer USB-C к USB-C, 100 Вт, 1 м Белый Заряжайте нужные вам устройства и одновременно передавайте файлы. Кабель USB-C к USB-C Baseus Glimmer позволяет мгновенно заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки и игровые консоли мощностью до 100 Вт. Кабель длиной 1 метр оснащен индикатором halo и чипом smart E-Marker для обеспечения безопасного использования. Продукт совместим с устройствами, оснащенными портом USB-C. Быстрая зарядка Кабель Baseus Glimmer с максимальной мощностью 100 Вт быстро зарядит ваш телефон, планшет или ноутбук. Для полной зарядки аккумулятора Applebookpro 16 достаточно 2 часов. В то время как 2,4 часа - это время, необходимое для полной зарядки iPad Pro 11. Чтобы максимально зарядить консоль Nintendo Switch - достаточно 2,5 часов. Индикатор ореола Индикатор Halo, встроенный в кабель, уведомит вас о состоянии зарядки вашего устройства. Свет слабый и не потревожит ваш сон, так что вы можете с комфортом заряжаться и ночью. Умный чип Благодаря чипу E-Marker, которым оснащен кабель Baseus, мощность и сила тока во время зарядки разумно подобраны в соответствии с вашим устройством. Более того, устройство также контролирует уровень температуры, так что вам не придется беспокоиться о перегреве. Использование кабеля абсолютно безопасно. Мгновенная передача файлов С помощью кабеля Baseus Glimmer вы сможете передавать файлы на выбранное вами устройство со скоростью, достигающей 480 Мбит/с. Забудьте об ожидании и эффективно передавайте фотографии и видео во время зарядки вашего устройства. Высокое качество изготовления Изделие Baseus изготовлено из твердых материалов, таких как цинковые сплавы и нейлон. Кабель отличается износостойкостью и прослужит вам долгое время. Широкая совместимость Огромным преимуществом кабеля Baseus Glimmer является его широкая совместимость. Вы можете использовать его с устройствами, оснащенными портом USB-C, такими как ноутбуки брендов Apple (Applebookair 2021 / Air Pro 2021, applebook2020/2019/2018/2017/2016), Huawei (MateBook X Pro, MateBook 13/14), Xiaomi (Air 12.5/13.3, Pro 15.6, Mi GameBook), Dell (XPS 13, XPS 15), Lenovo (Yoga 5 C930, серия ThinkPad), HP (EliteBook Folio G1), планшеты (Pad Air 4 10,9, Pad Pro 12,9 2020/2018, Pad Pro 11 2020/2018), консоли Nintendo Switch и телефоны Huawei, Xiaomi и Бренды Samsung