Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора DeepCool AG500 BK ARGB (R-AG500-BKANMN-G-1)
DeepCool AG500 BK ARGB — это компактный однобашенный процессорный кулер, ориентированный на высокую производительность. Тепло от процессора, при помощи пяти медных трубок с технологией прямого контакта, отводится к радиатору, на котором установлен 120-мм вентилятор с ARGB и ШИМ. Эффективность. Кулер эффективно снижает температуру процессора и способен рассеять до 240 Вт тепловой энергии, чтобы справляться с процессорами последнего поколения. AG500 BK ARGB создан для игр в формате 4K и других сложных вычислительных нагрузок, чтобы максимально использовать возможности процессора сохраняя приемлемую температуру всех ядер. Вентилятор. Точно настроенный 120-мм ARGB ШИМ-вентилятор предназначен для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной работой на минимальных оборотах. Высокая эффективность при сильном статическом давлении обеспечивает быстрый отвод тепла от радиатора. Превосходная совместимость. Конструкция со смещёнными тепловыми трубками обладает улучшенными характеристиками отвода тепла и лучшей совместимостью с крупногабаритными модулями памяти. Радиатор. Высококачественные алюминиевые ребра радиатора имеют плотную компановку для идеального отвода тепла, а также обладают уникальной эстетикой дизайна в виде шахматной доски. Простой и безопасный. Входящие в комплект монтажные кронштейны поддерживают платформы Intel и AMD благодаря простому пятиэтапному процессу установки, обеспечивающему плотное прилегание к крышке процессора. Смещенная конструкция тепловых трубок обеспечивает возможность установки кулера с уже смонтированным вентилятором.
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