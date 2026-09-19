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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 3
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 760 руб.  3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413333
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
21х17х4
Вес, г.
354

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM

Вентилятор Noctua NF-A15 PWM, несмотря его размеры, составляющие 140x140x25 мм, имеет посадочные отверстия, совпадающие со 120-миллиметровыми моделями. Угол атаки лопастей вентилятора, а также их форма и количество, обеспечивают баланс между объемом воздушного потока и статическим давлением. Скорость работы вентилятора исчисляется 300–1200 оборотами лопастей в минуту, для управления ей используется автоматическая регулировка (PWM). На рамке Noctua NF-A15 PWM установлены виброизолирующие накладки. Для подключения питания используется четырехконтактный разъем. Вместе с устройством поставляется 30-сантиметровый удлинительный кабель, несколько переходников (Y-образный и переходник на Molex), а также винты для монтажа. Рабочее напряжение вентилятора варьируется в пределах от 6 до 12 В, а время его безотказной работы исчисляется 150 тысячами часов.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-A15 PWM, несмотря его размеры, составляющие 140x140x25 мм, имеет посадочные отверстия, совпадающие со 120-миллиметровыми моделями. Угол атаки лопастей вентилятора, а также их форма и количество, обеспечивают баланс между объемом воздушного потока и статическим давлением. Скорость работы вентилятора исчисляется 300–1200 оборотами лопастей в минуту, для управления ей используется автоматическая регулировка (PWM). На рамке Noctua NF-A15 PWM установлены виброизолирующие накладки. Для подключения питания используется четырехконтактный разъем. Вместе с устройством поставляется 30-сантиметровый удлинительный кабель, несколько переходников (Y-образный и переходник на Molex), а также винты для монтажа. Рабочее напряжение вентилятора варьируется в пределах от 6 до 12 В, а время его безотказной работы исчисляется 150 тысячами часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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