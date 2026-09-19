Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM
Вентилятор Noctua NF-A15 PWM, несмотря его размеры, составляющие 140x140x25 мм, имеет посадочные отверстия, совпадающие со 120-миллиметровыми моделями. Угол атаки лопастей вентилятора, а также их форма и количество, обеспечивают баланс между объемом воздушного потока и статическим давлением. Скорость работы вентилятора исчисляется 300–1200 оборотами лопастей в минуту, для управления ей используется автоматическая регулировка (PWM). На рамке Noctua NF-A15 PWM установлены виброизолирующие накладки. Для подключения питания используется четырехконтактный разъем. Вместе с устройством поставляется 30-сантиметровый удлинительный кабель, несколько переходников (Y-образный и переходник на Molex), а также винты для монтажа. Рабочее напряжение вентилятора варьируется в пределах от 6 до 12 В, а время его безотказной работы исчисляется 150 тысячами часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A15-PWM