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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 3
Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 4
Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 760 руб.  3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493851
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
18х18х3
Вес, г.
285

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S

Вентилятор Noctua NF-S12A PWM Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S — это мощное и производительное устройство, размеры которого составляют 120x120 миллиметров. Отличительной особенностью модели является наличие автоматической регулировки скорости вращения лопастей от 300 до 1 200 об/мин. У данного вентилятора имеется семь лопастей. Работая на максимальной скорости, они способны генерировать мощный воздушный поток объемом 63,27 CFM. Это значит, что устройство будет максимально эффективно поставлять охлажденный воздух в корпус ПК.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-S12A PWM Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S — это мощное и производительное устройство, размеры которого составляют 120x120 миллиметров. Отличительной особенностью модели является наличие автоматической регулировки скорости вращения лопастей от 300 до 1 200 об/мин. У данного вентилятора имеется семь лопастей. Работая на максимальной скорости, они способны генерировать мощный воздушный поток объемом 63,27 CFM. Это значит, что устройство будет максимально эффективно поставлять охлажденный воздух в корпус ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A Chromax NF-S12A-PWM-CH.BK.S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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