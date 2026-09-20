Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1, 6 функций, голубо-серый (NE20238)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
6
Функции
малая крестовая отвертка, малая плоская отвертка, нож для хозяйственных работ, пила, гаечный ключ
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
6
Функции
малая крестовая отвертка, малая плоская отвертка, нож для хозяйственных работ, пила, гаечный ключ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
4
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
147
Описание товара Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1, 6 функций, голубо-серый (NE20238)
Xiaomi NexTool Light Wrench W1 Multi Tool (NE20238) - это мультитул, который сочетает в себе все необходимые в хозяйстве инструменты. Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент. Всего в одном инструменте сочетаются функции плоскогубцев и кусачек для тонкой и толстой проволоки. С его помощью можно сжать, скрутить, обрезать, закрепить или выполнить какую угодно задачу, требующую грубой силы и высокой точности.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
6
Функции
малая крестовая отвертка, малая плоская отвертка, нож для хозяйственных работ, пила, гаечный ключ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
4
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Xiaomi NexTool Light Wrench W1 Multi Tool (NE20238) - это мультитул, который сочетает в себе все необходимые в хозяйстве инструменты. Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент. Всего в одном инструменте сочетаются функции плоскогубцев и кусачек для тонкой и толстой проволоки. С его помощью можно сжать, скрутить, обрезать, закрепить или выполнить какую угодно задачу, требующую грубой силы и высокой точности.
Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1, 6 функций, голубо-серый (NE20238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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