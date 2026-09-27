Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614917
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.9
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
280
Описание товара Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол
Пассатижи. Плоскогубцы. Сменные кусачки для проволоки из нержавеющей стали. Сменные кусачки для жесткого провода из нержавеющей стали. Кусачки для многожильного провода. Нож, сталь 420HC. Серрейторный нож, сталь 420HC. Шило с петлей. Линейка (22 см). Консервный нож. Напильник по дереву / металлу. Отвертка Phillips. Малая отвертка. Страховочное кольцо. Приспособление для регулировки мушки. Карбоновый скребок. Гвоздодер. Пилка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 680 руб. 17 548 руб.3920 руб. в СплитНож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитНож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563....
-
В наличииЦена 16 900 руб.4225 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновы...
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитМультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитМультитул Leatherman Signal, 19 функций, черный, нейлоновый чехо...
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитМультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый че...
-
В наличииЦена 21 290 руб.5323 руб. в СплитНож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором ле...
-
В наличииЦена 21 730 руб.5433 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, ...
-
В наличииЦена 22 870 руб.5718 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Plus 3.0338.L
-
В наличииЦена 25 110 руб.6278 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36...
-
В наличии БесплатноЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.9
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Пассатижи. Плоскогубцы. Сменные кусачки для проволоки из нержавеющей стали. Сменные кусачки для жесткого провода из нержавеющей стали. Кусачки для многожильного провода. Нож, сталь 420HC. Серрейторный нож, сталь 420HC. Шило с петлей. Линейка (22 см). Консервный нож. Напильник по дереву / металлу. Отвертка Phillips. Малая отвертка. Страховочное кольцо. Приспособление для регулировки мушки. Карбоновый скребок. Гвоздодер. Пилка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол