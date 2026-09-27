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Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол

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Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614917
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.9
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
280

Описание товара Мультитул Leatherman SuperTool 300 M, 18 функций, черный, нейлоновый чехол

Пассатижи. Плоскогубцы. Сменные кусачки для проволоки из нержавеющей стали. Сменные кусачки для жесткого провода из нержавеющей стали. Кусачки для многожильного провода. Нож, сталь 420HC. Серрейторный нож, сталь 420HC. Шило с петлей. Линейка (22 см). Консервный нож. Напильник по дереву / металлу. Отвертка Phillips. Малая отвертка. Страховочное кольцо. Приспособление для регулировки мушки. Карбоновый скребок. Гвоздодер. Пилка.



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Теги товара: подарочные

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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, плоскогубцы, щипцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.9
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пассатижи. Плоскогубцы. Сменные кусачки для проволоки из нержавеющей стали. Сменные кусачки для жесткого провода из нержавеющей стали. Кусачки для многожильного провода. Нож, сталь 420HC. Серрейторный нож, сталь 420HC. Шило с петлей. Линейка (22 см). Консервный нож. Напильник по дереву / металлу. Отвертка Phillips. Малая отвертка. Страховочное кольцо. Приспособление для регулировки мушки. Карбоновый скребок. Гвоздодер. Пилка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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