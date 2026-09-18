Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202246
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
200
Описание товара Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923
Многофункциональный мультитул. Ручки и корпус выполнены из нержавеющей стали. Все острые лезвия надежно закреплены предохранителем, который не позволяет им сработать в открытом виде. Предусмотрена возможность открытия ножа одним движением руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Страна производитель
Китай
Многофункциональный мультитул. Ручки и корпус выполнены из нержавеющей стали. Все острые лезвия надежно закреплены предохранителем, который не позволяет им сработать в открытом виде. Предусмотрена возможность открытия ножа одним движением руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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