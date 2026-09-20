Мышь Defender Azora MB-241 White 52242
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Azora MB-241 White 52242
Мышка, представленная в данном описании, является проводной и подключается через интерфейс USB. Она обладает двумя основными кнопками, а также колесом-кнопкой для удобства прокрутки. Тип сенсора, установленного в данной мышке, – оптический. Разрешение сенсора составляет 1200 dpi, что является и минимальным, и максимальным значением dpi для данной модели. Мышь данной модели способна выдерживать до 10 миллионов нажатий, что говорит о ее высокой прочности и долговечности. Частота опроса мыши составляет 125 гц, что позволяет быстро и точно реагировать на пользовательские команды. Максимальное ускорение данной мыши равно 8 g, что позволяет достичь высоких скоростей перемещения указателя. Частота обработки кадров данной мыши составляет 4000 кадров в секунду, что обеспечивает плавное отображение движений указателя. Длина кабеля составляет 1.8 метра с допустимым отклонением в 5%.
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