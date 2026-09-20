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Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) купить с доставкой в Москве
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Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825)

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Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 1
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 2
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 3
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 4
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 5
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 6
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 7
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 8
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 9
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 10
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 11
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 12
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 13
Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 1
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 2
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 3
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 4
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 5
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 6
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 7
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 8
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 9
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 10
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 11
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 12
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 13
  • Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653050
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65х39.5x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
350

Описание товара Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825)

Оптимальное сочетание скорости и точности движения курсора в играх, редакторах графики или видео и даже офисных приложениях – залог комфортного и эффективного взаимодействия с ПК. Именно поэтому при создании беспроводной мыши RX-450W инженеры SVEN предусмотрели настройку оптического разрешения сенсора в пределах 1200 до 3200 DPI, что позволяет подобрать идеальную скорость указателя в зависимости от запущенного приложения и используемого экрана. При этом менять режимы можно буквально «на лету», не отвлекаясь от работы или игры – для этого у компьютерной мыши есть специальная клавиша на верхней панели.

Отзывы о товаре Мышь SVEN RX-450W чёрная (SV-021825)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65х39.5x110
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимальное сочетание скорости и точности движения курсора в играх, редакторах графики или видео и даже офисных приложениях – залог комфортного и эффективного взаимодействия с ПК. Именно поэтому при создании беспроводной мыши RX-450W инженеры SVEN предусмотрели настройку оптического разрешения сенсора в пределах 1200 до 3200 DPI, что позволяет подобрать идеальную скорость указателя в зависимости от запущенного приложения и используемого экрана. При этом менять режимы можно буквально «на лету», не отвлекаясь от работы или игры – для этого у компьютерной мыши есть специальная клавиша на верхней панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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