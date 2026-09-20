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Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка

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Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Welcome
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652466
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Welcome
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Going Home, Love, Devotion, And Surrender, Samba De Sausalito, When I Look Into Your Eyes, Yours Is The Light, Mother Africa, Light Of Life, Flame Sky, Welcome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Going Home, Love, Devotion, And Surrender, Samba De Sausalito, When I Look Into Your Eyes, Yours Is The Light, Mother Africa, Light Of Life, Flame Sky, Welcome

Отзывы о товаре Santana - Welcome (Analogue) (4260019714220) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Welcome
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Going Home, Love, Devotion, And Surrender, Samba De Sausalito, When I Look Into Your Eyes, Yours Is The Light, Mother Africa, Light Of Life, Flame Sky, Welcome
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Going Home, Love, Devotion, And Surrender, Samba De Sausalito, When I Look Into Your Eyes, Yours Is The Light, Mother Africa, Light Of Life, Flame Sky, Welcome
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Отзывы


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