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Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Crossings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652258
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Crossings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sleeping Giant, Quasar, Water Torture
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Crossings (1LP) - это отличная возможность повстречаться с безграничной красотой и удивительным талантом джазового легенды. Альбом Crossings от Herbie Hancock является настоящим произведением искусства, в котором каждая нота и каждое звучание создают волшебную атмосферу. Этот альбом отличается смелыми экспериментами, гармоническим разнообразием и тонкостью музыкального исполнения. Herbie Hancock / Crossings (1LP) подарит вам прекрасное погружение во вселенную джазовой музыки, раскрывая перед вами бесконечные возможности творчества музыканта. Это произведение искусства станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и позволит вам насладиться неповторимыми моментами джазовых мелодий. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Crossings (1LP) и ощутить всю глубину и красоту джазовой музыки. Увлекательное путешествие по звуковому пространству гарантировано! Закажите эту пластинку прямо сейчас и погрузитесь в мир великого мастера джаза.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Crossings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sleeping Giant, Quasar, Water Torture
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Crossings (1LP) - это отличная возможность повстречаться с безграничной красотой и удивительным талантом джазового легенды. Альбом Crossings от Herbie Hancock является настоящим произведением искусства, в котором каждая нота и каждое звучание создают волшебную атмосферу. Этот альбом отличается смелыми экспериментами, гармоническим разнообразием и тонкостью музыкального исполнения. Herbie Hancock / Crossings (1LP) подарит вам прекрасное погружение во вселенную джазовой музыки, раскрывая перед вами бесконечные возможности творчества музыканта. Это произведение искусства станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и позволит вам насладиться неповторимыми моментами джазовых мелодий. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Crossings (1LP) и ощутить всю глубину и красоту джазовой музыки. Увлекательное путешествие по звуковому пространству гарантировано! Закажите эту пластинку прямо сейчас и погрузитесь в мир великого мастера джаза.
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Herbie Hancock - Crossings (Analogue) (4260019715296) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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