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Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK)

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Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 1
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 2
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 3
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 4
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 5
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 6
Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 1
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 2
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 3
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 4
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 5
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 6
  • Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651405
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
490

Описание товара Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK)

Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном оголовье. Когда вы погружены в свой поток, адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient избавит вас от отвлекающих факторов. Или, если вы хотите держать ухо открытым к окружающему миру, вы можете даже поговорить, не снимая наушников. Легко получите доступ к предпочитаемому вами голосовому помощнику с помощью горячего слова или касания наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить текстовое сообщение другу, узнать погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться 65 часами потоковой передачи музыки (50 часов с включенным BT+ANC). Нужно еще больше? 5-минутная скоростная зарядка дает вам еще четыре часа. JBL Live 770NC может одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth, поэтому вам никогда не придется пропустить звонок, даже если вы смотрите фильм на планшете.

Отзывы о товаре Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK)




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном оголовье. Когда вы погружены в свой поток, адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient избавит вас от отвлекающих факторов. Или, если вы хотите держать ухо открытым к окружающему миру, вы можете даже поговорить, не снимая наушников. Легко получите доступ к предпочитаемому вами голосовому помощнику с помощью горячего слова или касания наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить текстовое сообщение другу, узнать погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться 65 часами потоковой передачи музыки (50 часов с включенным BT+ANC). Нужно еще больше? 5-минутная скоростная зарядка дает вам еще четыре часа. JBL Live 770NC может одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth, поэтому вам никогда не придется пропустить звонок, даже если вы смотрите фильм на планшете.
Самовывоз
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Отзывы


Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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