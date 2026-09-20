Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Live 770NC Black (JBLLIVE770NCBLK)
Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном оголовье. Когда вы погружены в свой поток, адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient избавит вас от отвлекающих факторов. Или, если вы хотите держать ухо открытым к окружающему миру, вы можете даже поговорить, не снимая наушников. Легко получите доступ к предпочитаемому вами голосовому помощнику с помощью горячего слова или касания наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить текстовое сообщение другу, узнать погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться 65 часами потоковой передачи музыки (50 часов с включенным BT+ANC). Нужно еще больше? 5-минутная скоростная зарядка дает вам еще четыре часа. JBL Live 770NC может одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth, поэтому вам никогда не придется пропустить звонок, даже если вы смотрите фильм на планшете.
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