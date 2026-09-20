Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
Видеоадаптер Ugreen используется для преобразования цифрового сигнала с порта HDMI в аналоговый порт VGA. Это позволяет вам подключать, например, монитор или проектор с разъемом VGA к компьютеру с разъемом HDMI. Помните, адаптер работает только в одном направлении. Он передает сигнал с HDMI на VGA (компьютер с HDMI -> монитор с VGA). Простая установка Видеоадаптер HDMI-VGA поддерживает технологию Plug-and-Play, обеспечивает быструю и простую настройку без необходимости в дополнительном программном обеспечении или драйверах. Простота использования гарантирует, что пользователи могут подключаться независимо от того, путешествуют ли они, в офисе или дома.
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