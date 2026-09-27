Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 650967
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2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
совместимость с ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, MAC OS X, Linux
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46)
Меньше времени на ожидание, больше — на дело. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Доступная цена и удобство использования. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Случайно удалили файлы? Это не проблема.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
совместимость с ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, MAC OS X, Linux
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
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Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Меньше времени на ожидание, больше — на дело. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Доступная цена и удобство использования. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Случайно удалили файлы? Это не проблема.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Флешка SanDisk USB3.2 256GB (SDCZ550-256G-G46) - этот товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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