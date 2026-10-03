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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650933
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Описание товара Хаб UGREEN USB концентратор USB-C To HDMI 4K при 30 Гц , 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter 100 Вт цвет серый космос (15596)
USB хаб UGREEN CM511 USB-C To HDMI 4K при 60 Гц, 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter 100 Вт цвет серый космос (15597). Хаб UGREEN CM511 позволяет подключить ваш компьютер, ноутбук, телефон, планшет к монитору, проектору через порт HDMI 4K при 60 Гц и расширить 3 дополнительных порта. USB 3.0 используется для подключения периферийных устройств (мышь, клавиатура, USB, жесткий диск). Идеальное решение для оснащения дополнительными портами LAN и USB 3.0 для офиса и развлечений. Изготовлен с использованием современных, передовых технологических процессов и высококачественных материалов, обеспечивающих высокое и стабильное разрешение и скорость передачи данных USB 3.0 до 5 Гбит/с. Встроенный зарядный порт USB TYPE-C позволяет подавать питание при чтении жесткого диска или когда концентратору не хватает энергии для работы или зарядки устройств типа C.
USB хаб UGREEN CM511 USB-C To HDMI 4K при 60 Гц, 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter 100 Вт цвет серый космос (15597). Хаб UGREEN CM511 позволяет подключить ваш компьютер, ноутбук, телефон, планшет к монитору, проектору через порт HDMI 4K при 60 Гц и расширить 3 дополнительных порта. USB 3.0 используется для подключения периферийных устройств (мышь, клавиатура, USB, жесткий диск). Идеальное решение для оснащения дополнительными портами LAN и USB 3.0 для офиса и развлечений. Изготовлен с использованием современных, передовых технологических процессов и высококачественных материалов, обеспечивающих высокое и стабильное разрешение и скорость передачи данных USB 3.0 до 5 Гбит/с. Встроенный зарядный порт USB TYPE-C позволяет подавать питание при чтении жесткого диска или когда концентратору не хватает энергии для работы или зарядки устройств типа C.
Хаб UGREEN USB концентратор USB-C To HDMI 4K при 30 Гц , 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter 100 Вт цвет серый космос (15596) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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