Хаб UGREEN USB концентратор USB-C to HDMI, 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter, цвет серый космос (15597)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х2
Вес, г.
122
Описание товара Хаб UGREEN USB концентратор USB-C to HDMI, 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter, цвет серый космос (15597)
Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью надежностью. Зарядка 100 Вт. Обеспечьте питание вашего ноутбука с помощью сквозной зарядки USB-C мощностью до 100 Вт через порт Type-C. Высокоскоростная передача файлов. Передавайте файлы, фильмы и фотографии со скоростью до 5 Гбит/с через 3 порта USB-A.
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Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью надежностью. Зарядка 100 Вт. Обеспечьте питание вашего ноутбука с помощью сквозной зарядки USB-C мощностью до 100 Вт через порт Type-C. Высокоскоростная передача файлов. Передавайте файлы, фильмы и фотографии со скоростью до 5 Гбит/с через 3 порта USB-A.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Хаб UGREEN USB концентратор USB-C to HDMI, 3хUSB 3.0 A, PD Power Converter, цвет серый космос (15597) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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