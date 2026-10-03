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Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black

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Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 7
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 8
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 9
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 10
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 11
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 12
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 13
Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 11
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 12
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 13
  • Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
5 910 руб.  7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649741
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black

Смартфон гealme Note 50 – сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Мобильные игры запускаются на минимальных и средних настройках графики. Тонкий корпус толщиной 7.99 мм в сочетании с C-образными гранями обеспечивают отличную эргономику смартфона. Степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг воды. Камеры гealme Note 50 имеют хороший функционал и удобный интерфейс для фото и видеосъемки в качестве до 1080p 30fps. Режим PRO – режим фотосъемки с ручными настройками камеры cмартфона.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 50 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Описание
Смартфон гealme Note 50 – сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Мобильные игры запускаются на минимальных и средних настройках графики. Тонкий корпус толщиной 7.99 мм в сочетании с C-образными гранями обеспечивают отличную эргономику смартфона. Степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг воды. Камеры гealme Note 50 имеют хороший функционал и удобный интерфейс для фото и видеосъемки в качестве до 1080p 30fps. Режим PRO – режим фотосъемки с ручными настройками камеры cмартфона.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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