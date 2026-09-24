Напильник, 200 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16326)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 200 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16326)
Полукруглый напильник Сибртех 16326 с деревянной ручкой и полотном длиной 200 мм предназначен для опиливания металлических заготовок. Благодаря перекрестной насечке №2 эффективно обрабатывает изделия из твердых металлов. Позволяет корректировать форму и размер деталей, подходит для плоских, вогнутых и зауженных поверхностей. Напильник будет полезен профессионалам и любителям слесарного дела.
Преимущества
- Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
- Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
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Полукруглый напильник Сибртех 16326 с деревянной ручкой и полотном длиной 200 мм предназначен для опиливания металлических заготовок. Благодаря перекрестной насечке №2 эффективно обрабатывает изделия из твердых металлов. Позволяет корректировать форму и размер деталей, подходит для плоских, вогнутых и зауженных поверхностей. Напильник будет полезен профессионалам и любителям слесарного дела.
Преимущества
- Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
- Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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