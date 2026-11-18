Машина шлифовальная угловая AG230-2600, 2600 Вт, 230 мм, 6000 об/мин Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х17
Вес, кг.
6
Описание товара Машина шлифовальная угловая AG230-2600, 2600 Вт, 230 мм, 6000 об/мин Denzel
Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600 26917 мощностью 2600 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600 26917 мощностью 2600 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая AG230-2600, 2600 Вт, 230 мм, 6000 об/мин Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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