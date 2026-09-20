Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659779
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Описание товара Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG
Углошлифовальная машина AEG WS13-125SXE. Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы. Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ. Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности. Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве. Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя. Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной. Малый вес для снижения утомляемости. Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности. Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа.
Углошлифовальная машина AEG WS13-125SXE. Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы. Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ. Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности. Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве. Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя. Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной. Малый вес для снижения утомляемости. Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности. Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа.
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