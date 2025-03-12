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Струбцина G-образная, 300 мм Sparta купить с доставкой в Москве
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Струбцина G-образная, 300 мм Sparta

8 Отзывы
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Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 1
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 2
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Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 5
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 6
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 7
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 8
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 9
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Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 13
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 1
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 2
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 3
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 4
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 5
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 6
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 7
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 8
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 9
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 10
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 11
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 12
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 13
  • Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648914
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
2.6

Описание товара Струбцина G-образная, 300 мм Sparta

G-образная струбцина Sparta 206715 с шириной зажима 300 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам.



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Отзывы о товаре Струбцина G-образная, 300 мм Sparta

Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
мощная и недорогая. выполнена добротно. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Игорь B.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартная струпцина, не лучше и не хуже других, брал по цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
с виду надёжно, годная струбцина
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Покупаю второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Заказала второй.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно такими пользуюсь-все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Аркадий Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает, резьба держит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
FARKHAD A.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для крепления к столу двумя штуками, точильный станок.



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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
150
Страна производитель
Китай
Описание
G-образная струбцина Sparta 206715 с шириной зажима 300 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
мощная и недорогая. выполнена добротно. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Игорь B.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартная струпцина, не лучше и не хуже других, брал по цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
с виду надёжно, годная струбцина
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Покупаю второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Заказала второй.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно такими пользуюсь-все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Аркадий Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает, резьба держит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
FARKHAD A.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для крепления к столу двумя штуками, точильный станок.


Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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