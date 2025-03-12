Струбцина G-образная, 300 мм Sparta
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
2.6
Описание товара Струбцина G-образная, 300 мм Sparta
G-образная струбцина Sparta 206715 с шириной зажима 300 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
150
Страна производитель
Китай
G-образная струбцина Sparta 206715 с шириной зажима 300 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
мощная и недорогая. выполнена добротно. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стандартная струпцина, не лучше и не хуже других, брал по цене.
Достоинства:
Комментарий:
с виду надёжно, годная струбцина
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Покупаю второй раз
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Заказала второй.
Достоинства:
Комментарий:
Давно такими пользуюсь-все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает, резьба держит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Брал для крепления к столу двумя штуками, точильный станок.
Струбцина G-образная, 300 мм Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина G-образная, 300 мм Sparta
Достоинства:
Комментарий:
мощная и недорогая. выполнена добротно. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стандартная струпцина, не лучше и не хуже других, брал по цене.
Достоинства:
Комментарий:
с виду надёжно, годная струбцина
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Покупаю второй раз
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Заказала второй.
Достоинства:
Комментарий:
Давно такими пользуюсь-все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает, резьба держит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Брал для крепления к столу двумя штуками, точильный станок.