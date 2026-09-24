Заклепочник ручной, литой, поворотный, 290 мм, 0-360° заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40547)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 695154
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Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4-4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х4
Вес, г.
840
Описание товара Заклепочник ручной, литой, поворотный, 290 мм, 0-360° заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40547)
Заклепочник литой, поворотный, 290 мм, 0-360 заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм/, PRO MATRIX 40547 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. Трехсегментный цанговый зажим изготовлен из Cr-Mo сплава. Благодаря этому данный механизм создает надежную фиксацию вытяжной шпильки Данная модель оснащена поворотной головой. Это обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4-4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Заклепочник литой, поворотный, 290 мм, 0-360 заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм/, PRO MATRIX 40547 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. Трехсегментный цанговый зажим изготовлен из Cr-Mo сплава. Благодаря этому данный механизм создает надежную фиксацию вытяжной шпильки Данная модель оснащена поворотной головой. Это обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник ручной, литой, поворотный, 290 мм, 0-360° заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40547) - по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник ручной, литой, поворотный, 290 мм, 0-360° заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40547)