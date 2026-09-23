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Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel купить с доставкой в Москве
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Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel

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Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 1
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 2
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 3
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 4
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 5
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 6
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 7
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 8
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 9
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 10
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 11
Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 1
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 2
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 3
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 4
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 5
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 6
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 7
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 8
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 9
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 10
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 11
  • Болторез 350 мм, 14&quot;, Cr-Mo Denzel - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х3
Вес, кг.
1.14

Описание товара Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel

Описание товара Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo // Denzel Болторез Denzel 78533 длиной 350 мм (14 дюймов), из стали Cr-Mo, предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 6,4 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Преимущества: Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью. Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Мультитулы , Наборы инструментов , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo // Denzel Болторез Denzel 78533 длиной 350 мм (14 дюймов), из стали Cr-Mo, предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 6,4 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Преимущества: Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью. Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Мультитулы , Наборы инструментов , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез 350 мм, 14", Cr-Mo Denzel - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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