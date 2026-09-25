Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?
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Характеристики
Тип инструмента
Вороток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 741991
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1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Вороток
Материал инструмента
CrV
Диаметр трубы, дюйм
1/2
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х7х4
Вес, г.
710
Описание товара Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?
Перекидной вороток Зубр МАСТЕР 27737-1/2 1/2" 380 мм. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, применяется в быту, ремонтных мастерских и автосервисах. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромированным покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Вороток
Материал инструмента
CrV
Диаметр трубы, дюйм
1/2
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Перекидной вороток Зубр МАСТЕР 27737-1/2 1/2" 380 мм. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, применяется в быту, ремонтных мастерских и автосервисах. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромированным покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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