Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IGMP Snooping, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, dhcp-сервер, ieee 802, ieee 802.1s (, igmp (multicast)
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x208
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х9
Вес, кг.
4.61
Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A)
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IGMP Snooping, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, dhcp-сервер, ieee 802, ieee 802.1s (, igmp (multicast)
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x208
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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