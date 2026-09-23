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Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка

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Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 1
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 2
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 3
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 4
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 5
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 6
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 7
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 8
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 9
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 10
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 11
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Frontiers
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 1
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 2
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 3
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 4
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 5
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 6
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 7
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 8
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 9
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 10
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 11
  • Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588058011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Frontiers
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Separate Ways (Worlds Apart), Send Her My Love, Chain Reaction, After The Fall, Faithfully, Edge Of The Blade, Troubled Child, Back Talk, Frontiers, Rubicon, Only The Young (Steve Perry & Bryce Miller Remix), Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix), Only The Young, Ask The Lonely
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Separate Ways (Worlds Apart), Send Her My Love, Chain Reaction, After The Fall, Faithfully, Edge Of The Blade, Troubled Child, Back Talk, Frontiers, Rubicon, Only The Young (Steve Perry & Bryce Miller Remix), Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix), Only The Young, Ask The Lonely

Отзывы о товаре Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588058011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Frontiers
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Separate Ways (Worlds Apart), Send Her My Love, Chain Reaction, After The Fall, Faithfully, Edge Of The Blade, Troubled Child, Back Talk, Frontiers, Rubicon, Only The Young (Steve Perry & Bryce Miller Remix), Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix), Only The Young, Ask The Lonely
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Separate Ways (Worlds Apart), Send Her My Love, Chain Reaction, After The Fall, Faithfully, Edge Of The Blade, Troubled Child, Back Talk, Frontiers, Rubicon, Only The Young (Steve Perry & Bryce Miller Remix), Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix), Only The Young, Ask The Lonely
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Journey - Frontiers (0196588058011) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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