Описание товара Lisa Ekdahl - Grand Songs (0194399208311) виниловая пластинка

Популярная шведская поп и джаз-певица Лиса Экдаль выпустит в октябре свой новый альбом Grand Songs. Фантастический набор каверов на современные поп-хиты и непревзойденные стандарты Билли Айлиш, Бейонсе, Боба Дилана, Доррис Дэй, The Beatles…. Отличный взрослый поп и джазовый альбом!.. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как Лиса Экдаль в последний раз записывала не свои собственные песни. Она любит творить, и она доказала, что у нее это хорошо получается. Тем не менее, должна была быть искра, взмах крыльев, нашептывающий вам на ухо, что это правильно именно сейчас. Эта искра вспыхнула, когда Лизу попросили сделать кавер на песню «Dream a Little Dream of Me» для шведского документального саундтрека. В контексте локдаунов, отложенных концертов и приостановленных проектов эта маленькая мечта стала большой, в конечном итоге породив Grand Songs. Альбом каверов, беспрецедентный в ее дискографии, поскольку она приближается к современным поп-песням с 1950-х годов до нашего недавно начавшегося десятилетия. Нажмите кнопку «ВКЛ» в своем воображении и представьте «Grand Songs» как уютную, дружелюбную вечеринку в стиле хюгге, где Билли Айлиш поднимет тост с Beatles, а Боб Дилан весело побеседует с Бейонсе. Последний вариант Лисы сам по себе является посланием. Это музыкальная машина времени, отражающая невероятное изобилие цифровой эры. Ее стокгольмский дом был превращен в студию с музыкантами, играющими вживую, во всех комнатах, кроме кухни и ванной. Отсюда атмосфера непринужденной игривости, веселья и общности. В конце концов, «Grand Songs» - прекрасная, нежная, очаровательная и интересная станция в музыкальном путешествии Лисы. Ее взгляды на песни Билли Айлиш и Бейонсе демонстрируют, что она может быть связана с современным поп-миром и при этом оставаться последовательной и верной себе.