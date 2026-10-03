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Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8)

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Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8) - фото 1
Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8) - фото 1
  • Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646479
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х1
Вес, г.
200

Описание товара Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой сбалансированное решение для повседневных задач и бюджетной сборки. Он оптимально подойдет пользователям, которые обновляют или собирают неигровой домашний или офисный компьютер, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем для работы с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр и профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема и скорости будет недостаточно, но он может стать хорошим начальным шагом для последующего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Это означает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и физически не подойдет для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является на сегодняшний день хорошим базовым уровнем для комфортной работы. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и мультимедийных задач, делая систему отзывчивой. В играх или профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, но для своей ценовой категории данная планка предоставляет хороший баланс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL16, в паре с частотой 2666 МГц обеспечивают приемлемую латентность для данного класса. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и умеренный нагрев. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными характеристиками в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen). Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), а также правильная настройка в UEFI/BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. При штатной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В теплоотвод происходит эффективно за счет самой планки, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или при установке нескольких модулей.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как она физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR3 или DDR5. На платформах начального уровня (например, с чипсетами Intel H-серии) память может работать только на официально поддерживаемой процессором частоте, которая часто ниже 2666 МГц. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежность бренда Kingston, но для игровых ПК или рабочих станций сразу рассматривайте комплект из двух планок для двухканального режима.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 8GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2/8)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой сбалансированное решение для повседневных задач и бюджетной сборки. Он оптимально подойдет пользователям, которые обновляют или собирают неигровой домашний или офисный компьютер, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем для работы с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр и профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема и скорости будет недостаточно, но он может стать хорошим начальным шагом для последующего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Это означает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и физически не подойдет для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является на сегодняшний день хорошим базовым уровнем для комфортной работы. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных и мультимедийных задач, делая систему отзывчивой. В играх или профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, но для своей ценовой категории данная планка предоставляет хороший баланс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL16, в паре с частотой 2666 МГц обеспечивают приемлемую латентность для данного класса. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и умеренный нагрев. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными характеристиками в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen). Важно помнить, что для активации профиля XMP и работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), а также правильная настройка в UEFI/BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. При штатной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В теплоотвод происходит эффективно за счет самой планки, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или при установке нескольких модулей.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как она физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR3 или DDR5. На платформах начального уровня (например, с чипсетами Intel H-серии) память может работать только на официально поддерживаемой процессором частоте, которая часто ниже 2666 МГц. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежность бренда Kingston, но для игровых ПК или рабочих станций сразу рассматривайте комплект из двух планок для двухканального режима.

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