Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Чипсет
Intel W790
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Ширина, см
26.67
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (USB Type-C); 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (Type-A); 8 x USB 2.0 port(s) (8 x Type-A); Marvell AQtion 10Gb Ethernet port; Intel 2.5Gb Ethernet port; 5 x Audio jacks; Optical S/PDIF out port; BIOS FlashBack button; Clear CMOS button
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х34
Вес, кг.
13.54

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0)

**Материнская плата ASUS OEM PRO WS W790-ACE LGA4677 CEB** Материнская плата ASUS PRO WS W790-ACE — это высококачественное и надёжное решение для сборки профессиональных рабочих станций. Она поддерживает процессоры Intel Xeon с разъёмом LGA 4677, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: CEB; * Поддержка процессоров: Intel Xeon с разъёмом LGA 4677; * Память: 8xDDR5; * Слоты расширения: 5xPCIEx16; * Хранилище: 2xM.2. Эта материнская плата идеально подходит для использования в рабочих станциях, серверах и других высокопроизводительных системах. Она обеспечивает стабильную работу и позволяет использовать передовые технологии для решения сложных задач. Обратите внимание, что данная материнская плата поставляется в OEM-версии, без дополнительных аксессуаров и упаковки.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Ширина, см
26.67
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Развернуть
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (USB Type-C); 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (Type-A); 8 x USB 2.0 port(s) (8 x Type-A); Marvell AQtion 10Gb Ethernet port; Intel 2.5Gb Ethernet port; 5 x Audio jacks; Optical S/PDIF out port; BIOS FlashBack button; Clear CMOS button
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS OEM PRO WS W790-ACE LGA4677 CEB** Материнская плата ASUS PRO WS W790-ACE — это высококачественное и надёжное решение для сборки профессиональных рабочих станций. Она поддерживает процессоры Intel Xeon с разъёмом LGA 4677, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: CEB; * Поддержка процессоров: Intel Xeon с разъёмом LGA 4677; * Память: 8xDDR5; * Слоты расширения: 5xPCIEx16; * Хранилище: 2xM.2. Эта материнская плата идеально подходит для использования в рабочих станциях, серверах и других высокопроизводительных системах. Она обеспечивает стабильную работу и позволяет использовать передовые технологии для решения сложных задач. Обратите внимание, что данная материнская плата поставляется в OEM-версии, без дополнительных аксессуаров и упаковки.


Теги товара: ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...