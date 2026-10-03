Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Чипсет
Intel W790
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (USB Type-C); 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (Type-A); 8 x USB 2.0 port(s) (8 x Type-A); Marvell AQtion 10Gb Ethernet port; Intel 2.5Gb Ethernet port; 5 x Audio jacks; Optical S/PDIF out port; BIOS FlashBack button; Clear CMOS button
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х34
Вес, кг.
13.54
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0)
**Материнская плата ASUS OEM PRO WS W790-ACE LGA4677 CEB**
Материнская плата ASUS PRO WS W790-ACE — это высококачественное и надёжное решение для сборки профессиональных рабочих станций. Она поддерживает процессоры Intel Xeon с разъёмом LGA 4677, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.
**Основные характеристики:**
* Форм-фактор: CEB;
* Поддержка процессоров: Intel Xeon с разъёмом LGA 4677;
* Память: 8xDDR5;
* Слоты расширения: 5xPCIEx16;
* Хранилище: 2xM.2.
Эта материнская плата идеально подходит для использования в рабочих станциях, серверах и других высокопроизводительных системах. Она обеспечивает стабильную работу и позволяет использовать передовые технологии для решения сложных задач.
Обратите внимание, что данная материнская плата поставляется в OEM-версии, без дополнительных аксессуаров и упаковки.
USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (USB Type-C); 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (Type-A); 8 x USB 2.0 port(s) (8 x Type-A); Marvell AQtion 10Gb Ethernet port; Intel 2.5Gb Ethernet port; 5 x Audio jacks; Optical S/PDIF out port; BIOS FlashBack button; Clear CMOS button
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS OEM PRO WS W790-ACE LGA4677 CEB**
Материнская плата ASUS PRO WS W790-ACE — это высококачественное и надёжное решение для сборки профессиональных рабочих станций. Она поддерживает процессоры Intel Xeon с разъёмом LGA 4677, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.
**Основные характеристики:**
* Форм-фактор: CEB;
* Поддержка процессоров: Intel Xeon с разъёмом LGA 4677;
* Память: 8xDDR5;
* Слоты расширения: 5xPCIEx16;
* Хранилище: 2xM.2.
Эта материнская плата идеально подходит для использования в рабочих станциях, серверах и других высокопроизводительных системах. Она обеспечивает стабильную работу и позволяет использовать передовые технологии для решения сложных задач.
Обратите внимание, что данная материнская плата поставляется в OEM-версии, без дополнительных аксессуаров и упаковки.
Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS W790-ACE DDR5 (90MB1C70-M0EAY0)