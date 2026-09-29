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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 2
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 026 руб.  6 290 руб. 

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В наличии
Код товара: 643450
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M
5 026 руб. -20%
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х15х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M

Новые инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии AP4-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа обогревателей к потолку или на стену и регулировки угла обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса). Преимущества монолитных ТЭНов панельных ИК нового исполнения: Бесшумная работа. Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя. Максимальная эффективность. Монолитный нагревательный элемент сильнее и равномернее нагревает инфракрасную панель, что повышает эффективность обогрева. За счет отсутствия стальной оболочки ТЭНа нагрев и выход прибора на рабочую температуру происходит значительно быстрее, чем у обогревателей со стандартной панелью. Долговечность. Монолитный нагревательный элемент значительно надежнее, и служит дольше стандартного отдельно встраиваемого в панель ТЭНа.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Новые инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии AP4-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа обогревателей к потолку или на стену и регулировки угла обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса). Преимущества монолитных ТЭНов панельных ИК нового исполнения: Бесшумная работа. Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя. Максимальная эффективность. Монолитный нагревательный элемент сильнее и равномернее нагревает инфракрасную панель, что повышает эффективность обогрева. За счет отсутствия стальной оболочки ТЭНа нагрев и выход прибора на рабочую температуру происходит значительно быстрее, чем у обогревателей со стандартной панелью. Долговечность. Монолитный нагревательный элемент значительно надежнее, и служит дольше стандартного отдельно встраиваемого в панель ТЭНа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M - стоимость товара 5026 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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