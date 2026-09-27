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Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка

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Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 1
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 2
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 3
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 4
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 5
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 6
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 7
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 8
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 9
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 10
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 11
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 12
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 13
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 14
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 15
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 16
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 17
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 18
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 19
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 1
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 2
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 3
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 4
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 5
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 6
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 7
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 8
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 9
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 10
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 11
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 12
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 13
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 14
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 15
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 16
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 17
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 18
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 19
  • Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759185765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759185765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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