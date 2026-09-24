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Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка

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Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 1
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 2
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 3
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 4
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 5
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 6
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 1
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 2
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 3
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 4
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 5
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 6
  • Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711929
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Загружаем...
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Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475827160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка

Норвежско-ирландский дуэт Secret Garden, состоящий из Рольфа Лёвланда и скрипачки Фионнуалы Шерри, с гордостью отмечает 30-летие своего дебютного альбома "Songs From A Secret Garden". Выпущенный в 1995 году, альбом принес дуэту международную известность благодаря уникальному сочетанию классической и народной музыки в инструментальной и вокальной форме и особому сочетанию кельтско-норвежских эмоций и энергии. Альбом содержит легендарную песню "Nocturne", которая обеспечила победу Норвегии на конкурсе песни Евровидение в мае того же года. С более чем 3 миллиардами прослушиваний, 113 платиновыми наградами и 5 миллионами проданных альбомов ирландско-норвежский дуэт является одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире.

Отзывы о товаре Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475827160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Норвежско-ирландский дуэт Secret Garden, состоящий из Рольфа Лёвланда и скрипачки Фионнуалы Шерри, с гордостью отмечает 30-летие своего дебютного альбома "Songs From A Secret Garden". Выпущенный в 1995 году, альбом принес дуэту международную известность благодаря уникальному сочетанию классической и народной музыки в инструментальной и вокальной форме и особому сочетанию кельтско-норвежских эмоций и энергии. Альбом содержит легендарную песню "Nocturne", которая обеспечила победу Норвегии на конкурсе песни Евровидение в мае того же года. С более чем 3 миллиардами прослушиваний, 113 платиновыми наградами и 5 миллионами проданных альбомов ирландско-норвежский дуэт является одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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