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8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка

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8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 1
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 2
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 3
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 4
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 5
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 6
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 7
8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 1
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 2
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 3
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 4
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 5
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 6
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 7
  • 8718469531677, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Fresh - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642107
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Time, If You Want Me To Stay, Let Me Have It All, Frisky, Thankful N Thoughtful, Skin Im In, I Dont Know (Satisfaction), Keep On Dancin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), If It Were Left Up To Me, Babies Makin Babies

Отзывы о товаре 8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Time, If You Want Me To Stay, Let Me Have It All, Frisky, Thankful N Thoughtful, Skin Im In, I Dont Know (Satisfaction), Keep On Dancin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), If It Were Left Up To Me, Babies Makin Babies
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Отзывы


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