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Чайный набор Kitfort КТ-6178 купить с доставкой в Москве
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Чайный набор Kitfort КТ-6178

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Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 1
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 2
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 4
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 5
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 6
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 7
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 8
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 9
Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 4
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 5
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 6
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 7
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 8
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 9
  • Чайный набор Kitfort КТ-6178 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641889
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, заварочный фильтр, заварочный чайник, индикатор уровня воды, фильтр
Серия
Kitfort КТ-6178
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х23
Вес, кг.
2

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6178

Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6178 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Нагревающий элемент встроен в дно чайника под нержавеющей пластиной. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На базе компактно располагается чайник и кувшин. Центральный контакт для чайника даёт возможность ставить чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6178




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, заварочный фильтр, заварочный чайник, индикатор уровня воды, фильтр
Серия
Kitfort КТ-6178
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6178 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Нагревающий элемент встроен в дно чайника под нержавеющей пластиной. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На базе компактно располагается чайник и кувшин. Центральный контакт для чайника даёт возможность ставить чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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