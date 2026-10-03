Чайный набор Kitfort КТ-6178
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Характеристики
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6178
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6178 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе за пару движений! Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. Корпус чайника выполнен из стекла с вставкой из пластика. Нагревающий элемент встроен в дно чайника под нержавеющей пластиной. Мерная шкала находится на боковой стороне стеклянной части корпуса. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На базе компактно располагается чайник и кувшин. Центральный контакт для чайника даёт возможность ставить чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 2 л, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, стеклянные с подсветкой, черные
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 2 л, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, стеклянные с подсветкой, черные
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