Описание товара Жесткий диск Western Digital WD Purple Pro 22 ТБ 3.5" (WD221PURP)

Современный накопитель для интеллектуальных систем видеонаблюдения. Накопители WD Purple™ Pro созданы для современных записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки. Характеристики. - Расширенные возможности, необходимые для самых современных интеллектуальных решений для видеонаблюдения - Высокое быстродействие, надежность и способность выдерживать высокие нагрузки в современных записывающих устройствах с поддержкой искусственного интеллекта, в серверах с технологиями глубокого обучения, устройствах для видеоаналитики и облачных решений, в том числе в массивах RAID и JBOD. - Поддержка рабочей нагрузки до 550 ТБ/год. - Устойчивые к окислению компоненты для использования в сложных условиях; дополнительная прочность для работы в устройствах с несколькими отсеками. Накопитель для передовых интеллектуальных систем видеонаблюдения. Накопители WD Purple™ Pro созданы для новых поколений современных записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, серверов с технологиями глубокого обучения, устройств видеоаналитики и облачных решений, для эффективной работы которых нужен высокопроизводительный накопитель большой емкости, выдерживающий значительные нагрузки. В дисках WD Purple Pro используется технология искусственного интеллекта AllFrame™, которая дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео, а также не только позволяет записывать несколько потоков видео с одной камеры, но и поддерживает 32 дополнительных потока для работы аналитической системы на основе глубокого обучения. Накопители WD Purple Pro также обеспечивают быстродействие устройств для корпоративных систем, целостность данных и надежность, что особенно важно для крупномасштабных систем и решений, подверженных вибрации. Эффективная работа интеллектуального решения для видеонаблюдения. Western Digital - мировой лидер в производстве жестких дисков. Накопитель для интеллектуальных систем видеонаблюдения WD Purple™ Pro - это высокопроизводительный, надежный, выдерживающий большие нагрузки диск для работающих круглосуточно современных записывающих устройств, решений и серверов с поддержкой искусственного интеллекта. Эффективно и оперативно получайте важные данные из транслируемых и сохраненных видео. Накопитель для интеллектуальных систем видеонаблюдения поможет построить мир, который высокие технологии делают лучше. Эксклюзивная технология искусственного интеллекта Western Digital AllFrame™. В дисках WD Purple™ Pro используется технология искусственного интеллекта AllFrame, которая не только улучшает потоковую передачу ATA, что дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео, но и поддерживает до 32 дополнительных потоков для работы аналитической системы на основе глубокого обучения. Несколько камер, несколько потоков. Современные записывающие устройства поддерживают несколько потоков видео с одной камеры. Накопители WD Purple™ Pro поддерживают до 64 однопотоковых камер высокой четкости, а также современные интеллектуальные камеры, которые передают несколько потоков. Благодаря такой универсальности вы можете в дальнейшем обновлять и масштабировать ваше интеллектуальное решение для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Возможность выдерживать большие нагрузки в современных системах. Рабочая нагрузка накопителей WD Purple™ Pro составляет 550 ТБ/год. Они могут поддерживать процессы записи и анализа видео в современных записывающих устройствах с поддержкой искусственного интеллекта, в серверах с технологиями глубокого обучения, устройствах для видеоаналитики и облачных решениях. Благодаря сочетанию функций, оптимизированных для потоковой передачи, и высокой надежности накопитель для интеллектуальных систем видеонаблюдения WD Purple Pro идеально подходит для серверов аналитики, которые обрабатывают видео, передаваемое непосредственно с камер, или огромные объемы записанных видеоданных. Специально для надежной работы в современных высокопроизводительных интеллектуальных решениях для видеонаблюдения. Диски WD Purple™ Pro со средним временем наработки на отказ до 2,5 млн часов (модели емкостью 12 ТБ, 14 ТБ и 18 ТБ) разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в передовых интеллектуальных системах видеонаблюдения. Благодаря устойчивости компонентов к окислению и поддержке нескольких отсеков диски WD Purple Pro надежно работают в крупномасштабных системах видеонаблюдения в самых сложных условиях. Проверенная в эксплуатации большая емкость. Благодаря использованию шестого поколения проверенной технологии HelioSeal™ мы производим надежные накопители WD Purple™ Pro большой емкости (12 ТБ, 14 ТБ и 18 ТБ), которая необходима для систем видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта и глубокого обучения. Оперативное управление хранением данных благодаря WDDA. Western Digital® Device Analytics™ (WDDA) предоставляет совместимой системе большие объемы данных о параметрах работы устройства хранения и диагностические данные; алгоритмы анализируют эти данные и сообщают системе о необходимости предупредить системных администраторов об определенных рекомендуемых действиях для решения возможных проблем. Решение WDDA предназначено для производителей комплектного оборудования, системных интеграторов и специалистов в области ИТ. Оно дает им возможность лучше контролировать работу поддерживаемых устройств хранения и превентивно управлять ими, оптимизируя эксплуатацию. Ограниченная гарантия на пять лет. Компания Western Digital как лидер в производстве жестких дисков уверена в своих накопителях для интеллектуальных систем видеонаблюдения WD Purple™ Pro и предоставляет на них 5-летнюю ограниченную гарантию.