Динозавр ANCIENT на РУ (свет,звук) серый/бежевый в коробке аккумулятор,ЗУ;движение вперед-назад,сенсорное управление NY058-B
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%800 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639388
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 5 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, пульт управления, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
5
Питание
батарейки
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х9
Вес, г.
540
Описание товара Динозавр ANCIENT на РУ (свет,звук) серый/бежевый в коробке аккумулятор,ЗУ;движение вперед-назад,сенсорное управление NY058-B
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ANCIENT NY058-B несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики и координации движений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 5 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, пульт управления, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
5
Питание
батарейки
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ANCIENT NY058-B несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики и координации движений.
Динозавр ANCIENT на РУ (свет,звук) серый/бежевый в коробке аккумулятор,ЗУ;движение вперед-назад,сенсорное управление NY058-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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