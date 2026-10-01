Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вольтметр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 638141
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вольтметр
Высота, см
1.67
Дополнительно
врезной
Особенности
синяя подсветка
Ширина, см
4.75
Размеры в упаковке, см
15х12х8
Вес, г.
250
Описание товара Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий
Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб. 500 руб.88 руб. в СплитРазъем Incar CON-SON-02W c ISO-гнездом
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитАдаптер ISO для Hyundai Solaris ACV AD12-1531
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСетка защитная для динамиков ACV GR-200PRO
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКолба с предохранителем ACV RM37-1502 AGU 80А
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКолба с предохранителем ACV RM37-1501 AGU 60А
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВольтметр ACV RM37-VTR12G зеленый
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитПереходник Intro ISO HO-99
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКрепеж No.1 для ACV GQ-43/GM-43
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитАнтенный усилитель ACV AD12-1607
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитАнтенный переходник ACV AD12-1608 (ANT-2)
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитПереходник Intro ISO CH-01 (ACV AD12-1507) Chrysler 2001+
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСетка защитная для сабвуфера ACV GR-S12
Бренд
Тип товара
Вольтметр
Высота, см
1.67
Дополнительно
врезной
Особенности
синяя подсветка
Ширина, см
4.75
Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий