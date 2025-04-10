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Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика купить с доставкой в Москве
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Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика

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Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика - фото 1
Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
  • Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика - фото 1
  • Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 305707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика
620 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна
Дополнительно
длина кабеля 2.5 м
Особенности
дальний прием УКВ, FM с регулировкой коэффициента усиления
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х8х2
Вес, г.
200

Описание товара Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика

Комплектующие для автомобильного аудио и видео от бренда Триада представляют собой высококачественные антенны, произведенные в России. Эти антенны обеспечивают надежный прием сигнала, гарантируя отличное качество звука и изображения в вашем автомобиле. Благодаря опыту и инновациям, продукция Триада пользуется доверием среди потребителей, стремящихся к улучшенному медийному опыту в дороге. Антенны разработаны с учетом современных технологий и отличаются долговечностью и простотой установки, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика

Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Антена работает , пробывал на трассе в далёкие от города.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально.Я доволен.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна
Дополнительно
длина кабеля 2.5 м
Особенности
дальний прием УКВ, FM с регулировкой коэффициента усиления
Страна производитель
Россия
Описание
Комплектующие для автомобильного аудио и видео от бренда Триада представляют собой высококачественные антенны, произведенные в России. Эти антенны обеспечивают надежный прием сигнала, гарантируя отличное качество звука и изображения в вашем автомобиле. Благодаря опыту и инновациям, продукция Триада пользуется доверием среди потребителей, стремящихся к улучшенному медийному опыту в дороге. Антенны разработаны с учетом современных технологий и отличаются долговечностью и простотой установки, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Антена работает , пробывал на трассе в далёкие от города.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально.Я доволен.


Автомобильная антенна Триада-40 Экзотика - по цене 620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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