Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 120 руб.
В наличии
Код товара: 638064
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.42х0.29
Вес, кг.
95
Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)
Гидравлический домкрат KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-5 - устройство подкатного типа, помогающее поднять на заданную высоту и зафиксировать груз массой не более пяти тонн. Поднятие происходит плавно, не требует больших усилий от оператора.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлический подкатной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Гидравлический домкрат KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-5 - устройство подкатного типа, помогающее поднять на заданную высоту и зафиксировать груз массой не более пяти тонн. Поднятие происходит плавно, не требует больших усилий от оператора.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)