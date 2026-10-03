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Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка

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Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 2
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 3
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 4
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 5
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 6
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 7
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 8
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 9
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 10
Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 8
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 9
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 10
  • Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636701
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587146610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love Is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love Is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Broken Hearts Go, I Know Him So Well



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Whitney Houston - Whitney (coloured) (0196587146610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587146610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love Is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love Is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Broken Hearts Go, I Know Him So Well


Теги товара: Цветной винил
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