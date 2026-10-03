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Мобильный телефон teXet TM-D314 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон teXet TM-D314 Black

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Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 1
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Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 8
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 9
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 10
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 11
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 12
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 13
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 14
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 15
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 16
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 17
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 18
Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 1
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 2
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 3
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 4
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 5
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 6
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 7
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 8
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 9
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 10
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 11
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 12
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 13
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 14
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 15
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 16
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 17
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 18
  • Мобильный телефон teXet TM-D314 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635551
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Характеристики

Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон teXet TM-D314 Black

Сотовый телефон Texet TM-D314 может похвастаться корпусом с высокой степенью защиты, уберегающей его от негативного воздействия агрессивных внешних факторов и образования визуальных повреждений. Это компактное устройство обладает поддержкой 2 SIM-карт, что по достоинству оценят все те, кто часто совершает множество вызовов. Большие кнопки и интуитивно понятный интерфейс сотового телефона Texet TM-D314 понравятся пожилым людям. Мощному аккумулятору емкостью 2500 мАч не нужна плановая подзарядка на протяжении длительного времени. Подключив гарнитуру к разъему mini jack 3.5 мм, вы насладитесь любимыми композициями через MP3-плеер или FM-тюнер. После установки карты памяти максимального объема (16 Гб) у вас появится регулярный доступ к наиболее важным файлам.

Отзывы о товаре Мобильный телефон teXet TM-D314 Black




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Характеристики
Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Сотовый телефон Texet TM-D314 может похвастаться корпусом с высокой степенью защиты, уберегающей его от негативного воздействия агрессивных внешних факторов и образования визуальных повреждений. Это компактное устройство обладает поддержкой 2 SIM-карт, что по достоинству оценят все те, кто часто совершает множество вызовов. Большие кнопки и интуитивно понятный интерфейс сотового телефона Texet TM-D314 понравятся пожилым людям. Мощному аккумулятору емкостью 2500 мАч не нужна плановая подзарядка на протяжении длительного времени. Подключив гарнитуру к разъему mini jack 3.5 мм, вы насладитесь любимыми композициями через MP3-плеер или FM-тюнер. После установки карты памяти максимального объема (16 Гб) у вас появится регулярный доступ к наиболее важным файлам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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