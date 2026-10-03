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Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020)

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Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 5
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635243
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
440x170x358
Макс. высота процессорного кулера
138
Максимальная длина видеокарты
309
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х27
Вес, кг.
5.9

Описание товара Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020)

Корпус Silverstone - это высококачественный и стильный корпус, идеально подходящий для создания мощных и функциональных компьютерных систем. Выполненный в черном цвете, он обладает современным и сдержанным дизайном, который органично впишется в любой интерьер. Изготовленный из прочной стали и пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, что делает его отличным выбором для сборки компьютера на долгие годы. Он не имеет встроенного блока питания, что предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего источника питания в зависимости от индивидуальных потребностей и компонентов системы. Система охлаждения корпуса представлена тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру внутри корпуса. Это особенно важно для поддержания стабильной работы мощных комплектующих и увеличения их срока службы. Silverstone предлагает пользователям 8 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные карты и модули, обеспечивая широкие возможности для модернизации и настройки конфигурации системы. Типоразмер Desktop характеризует данный корпус как оптимальный вариант для настольных компьютеров, сочетающий в себе компактность и функциональность. Корпус Silverstone - это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество, стильное исполнение и желает создать мощную, надежную и долговечную компьютерную систему.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
440x170x358
Макс. высота процессорного кулера
138
Максимальная длина видеокарты
309
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Silverstone - это высококачественный и стильный корпус, идеально подходящий для создания мощных и функциональных компьютерных систем. Выполненный в черном цвете, он обладает современным и сдержанным дизайном, который органично впишется в любой интерьер. Изготовленный из прочной стали и пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, что делает его отличным выбором для сборки компьютера на долгие годы. Он не имеет встроенного блока питания, что предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего источника питания в зависимости от индивидуальных потребностей и компонентов системы. Система охлаждения корпуса представлена тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру внутри корпуса. Это особенно важно для поддержания стабильной работы мощных комплектующих и увеличения их срока службы. Silverstone предлагает пользователям 8 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные карты и модули, обеспечивая широкие возможности для модернизации и настройки конфигурации системы. Типоразмер Desktop характеризует данный корпус как оптимальный вариант для настольных компьютеров, сочетающий в себе компактность и функциональность. Корпус Silverstone - это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество, стильное исполнение и желает создать мощную, надежную и долговечную компьютерную систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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