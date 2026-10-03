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Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4)

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Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 1
Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 2
Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 3
Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 4
Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 5
Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 4
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 5
  • Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633477
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х8
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4)

Видеокарты серии RTX 3060 Ti используют архитектуру RTX второго поколения — NVIDIA Ampere. Эта серия видеокарт оснащена усовершенствованными ядрами Ray Tracing Core и Tensor Core, новым потоковым мультипроцессором и высокоскоростной видеопамятью, которые обеспечивают высокую производительность и помогают быть непобедимыми в играх с высокими требованиями к производительности.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX3060Ti 8GB (AF3060TI-8192D6H4)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Развернуть
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарты серии RTX 3060 Ti используют архитектуру RTX второго поколения — NVIDIA Ampere. Эта серия видеокарт оснащена усовершенствованными ядрами Ray Tracing Core и Tensor Core, новым потоковым мультипроцессором и высокоскоростной видеопамятью, которые обеспечивают высокую производительность и помогают быть непобедимыми в играх с высокими требованиями к производительности.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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