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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D)

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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
262
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718803
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х7
Вес, г.
950

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D)

Palit GeForce RTX 5060 Dual OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и акцентом на тихий Full HD- и QHD-гейминг. Модель NE75060S19P1-GB2063D использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и компактный двухслотовый корпус длиной примерно 262 мм, подходящий даже для относительно небольших корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Dual OC подойдёт геймерам, которые играют в современные проекты в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, не стремясь к максимальным пресетам в 4K. Для домашних и рабочих систем карта обеспечивает комфортную работу в мультимедийных и графических приложениях с CUDA-ускорением, сохраняя умеренное энергопотребление и уровень шума.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit RTX 5060 Dual OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина; память работает на 28 Гбит/с с суммарной пропускной способностью около 448 ГБ/с. Буст-частота GPU достигает примерно 2497-2535 МГц, что даёт хороший запас для QHD-гейминга и делает карту заметно быстрее решений прошлого поколения в том же классе.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Два 95-мм вентилятора и компактный радиатор обеспечивают эффективное охлаждение при TDP порядка 145 Вт, а металлическая backplate улучшает жёсткость платы и внешний вид.

Важные нюансы перед покупкой

Palit рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде важно учитывать не только номинал, но и реальное качество БП. Хотя RTX 5060 Dual OC уверенно справляется с 1080p и большинством QHD-сценариев, для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми RT-эффектами имеет смысл рассмотреть более старшие видеокарты серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 5060 Dual OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и акцентом на тихий Full HD- и QHD-гейминг. Модель NE75060S19P1-GB2063D использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и компактный двухслотовый корпус длиной примерно 262 мм, подходящий даже для относительно небольших корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Dual OC подойдёт геймерам, которые играют в современные проекты в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, не стремясь к максимальным пресетам в 4K. Для домашних и рабочих систем карта обеспечивает комфортную работу в мультимедийных и графических приложениях с CUDA-ускорением, сохраняя умеренное энергопотребление и уровень шума.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit RTX 5060 Dual OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина; память работает на 28 Гбит/с с суммарной пропускной способностью около 448 ГБ/с. Буст-частота GPU достигает примерно 2497-2535 МГц, что даёт хороший запас для QHD-гейминга и делает карту заметно быстрее решений прошлого поколения в том же классе.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Два 95-мм вентилятора и компактный радиатор обеспечивают эффективное охлаждение при TDP порядка 145 Вт, а металлическая backplate улучшает жёсткость платы и внешний вид.

Важные нюансы перед покупкой

Palit рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде важно учитывать не только номинал, но и реальное качество БП. Хотя RTX 5060 Dual OC уверенно справляется с 1080p и большинством QHD-сценариев, для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми RT-эффектами имеет смысл рассмотреть более старшие видеокарты серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL OC 8GB GDDR7 (NE75060S19P1-GB2063D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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